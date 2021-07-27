ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої

Новость на русском →
Італія, Вівторок 27 липня 2021 19:31
Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої Кітті Спенсер і Майкл Льюїс (фото: instagram.com/dolcegabbana)
Автор: RBC.UA

У минулі вихідні 30-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж за свого обранця, 62-річного мільярдера Майкла Льюїса. Весілля пари відгриміло на весь світ: торжество відбулося в італійському містечку Фраскаті недалеко від Риму. А вбрання нареченій шив знаменитий бренд Dolce & Gabbana.

Всі п'ять образів нареченої модний будинок виклав у себе на сторінці в Instagram. Милуємося!

Кітті Спенсер для свого весілля підібрала п'ять святкових образів, усі від Dolce & Gabbana. Що не дивно: дівчина є обличчям цього бренду вже кілька років. Для офіційної частини племінниця принцеси Діани одягла мереживну сукню у вікторіанському стилі, з високим коміром, пишно спідницею, виразним ліфом і рукавами-ліхтариками. Доповнили лук білі човники і довга мереживна фата.

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченоїПлемінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченоїРозкішне весілля прогриміло на весь світ (фото: instagram.com/dolcegabbana)

У ніч перед церемонією Кітті одягалася в ніжне блакитне плаття з великими вишитими квітами. З корсетом і пишною спідницею, воно зробило наречену схожою на принцесу з казки. Нотку розкоші додав комплект прикрас: кольє з дорогоцінними каменями, великі сережки і кільце. Зачіску Кітті прикрасили живі квіти, цілком в дусі модного будинку.

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої

Кітті змінила 5 образів (фото: instagram.com/dolcegabbana)

Після церемонії одруження Спенсер переодяглася в шовкову сукню з довгим шлейфом, розписану квітами і візерунками у вигляді архітектурних склепінь. Вишукану зачіску нареченій знову прикрасили квітами.

Племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер вийшла заміж: 5 розкішних образів нареченої
Кітті Спенсер обожнює естетику бренду (фото: instagram.com/dolcegabbana)

За час святкування Кітті Спенсер встигла змінити ще два аутфіта. Перше плаття - кремового відтінку, з короткими рукавами, тонким шовковим поясом і квітами по всьому периметру - було також доповнено яскравим кольє.

Всі образи нареченої в одному ролику (відео: instagram.com/dolcegabbana)

Останній образ - золотисте плаття, розшите бісером. У ньому племінниця принцеси Діани блищала на вечірці після всіх офіційних заходів.

Також ми писали, що заради чоловіка Кітті вирішила прийняти іудаїзм.

Читайте LITE в Google News
свадьба красота стиль принцесса Диана платье
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога