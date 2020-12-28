Як і раніше прекрасна: 54-річна Сальма Хайєк захопила квітучим зовнішнім виглядом

Сальма Хайєк показала фото, на якому позує разом зі своєю свекрухою. Жінки влаштували сімейну вечерю, приготувавши улюблені страви своїх чоловіків. Сальма, наприклад, тримає в руках запіканку, яка виглядає неймовірно апетитно.

Одягнені обидві святково і зі смаком. Сальма, яку нерідко називають іконою стилю, вибрала чорний костюм: штани і подовжений піджак з гудзиками. Строгий одяг вона поєднала з білосніжною блузою, прикрашеною пишним мереживним жабо. Волосся, яке зірка останнім часом вважає за краще освітлювати, вона розпустила по плечах, злегка підкрутивши. Завершували картину легкий макіяж з яскравими губами.

Мати чоловіка популярної актриси - Луїза Готьє - одягла на святкову вечерю чорний жакет з розкішною вишивкою на плечах з каменів і намистин.

Сальма з матір'ю чоловіка (фото: instagram.com/salmahayek)

"Вечеря у свекрухи - це завжди незабутні враження!", - написала Сальма під спільним знімком. Фанати у відповідь оцінили незвичайне фото, написавши, що Хайєк подає відмінний приклад. "Прекрасна мама", "Ви обидві такі хороші", "Ох, Сальма, ти така молодець", - пишуть віддані фоловерів.

Також вони не обійшли стороною як завжди квітучий зовнішній вигляд актриси, яка зазначила восени 54-річчя. "Ти неймовірно виглядаєш", "В чому твій секрет?", "Це волосся тобі так пасує", "Неймовірна жінка", "Красуня", - не можуть зупинитися фолловери дружини французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Раніше ми писали, що Сальма Хайєк показала стильний образ на кожен день.