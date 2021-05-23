Побалуйте себе: Лілія Ребрик запропонувала смачний рецепт з улюбленого продукту

Лілія Ребрик може похвалитися не тільки акторським талантом і професіоналізмом в кадрі і на сцені, а й і своїми кулінарними талантами. Шанувальники телезірки знають, що вона відмінна господиня і час від часу балує підписників перевіреними смачними рецептами страв, які готує вдома. Цього разу Лілія вирішила розповісти про один зі своїх найулюбленіших продуктів - спаржу.

На сторінці в Instagram вона поділилася рецептом приготування страви для домашніх і гостей, яка гарантовано сподобатися всім.

Лілія запропонувала шанувальникам приготувати страву зі спаржевої квасолі. Незважаючи на досить високу вартість, цей продукт повністю виправдає себе, якщо його смачно і правильно обіграти. Користь і бажання сходити за добавкою гарантовані!

"Спаржу дуже легко готувати! Трохи відварив і підсмажив - і, вважай, готове! Але у мене рецепт вишуканіший! Згодиться і для прийому гостей, яких ви хочете вразити смачною стравою, і для сімейної вечері, і для пікніку, якщо раптом під рукою буде гриль", - запевнила ведуча і тут же запропонувала спробувати приготувати цей делікатес.

Лілія поділилася смачним рецептом страви зі спаржі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Розігрійте духовку до 200 градусів. 700 гр спаржі наріжте у довжину по 7-10 см; полийте невеликою кількістю оливкової олії і додайте дрібку чорного перцю. Кожне стебло обгорніть тоненьким шматочком копченого бекону. Викладіть у форму для запікання і готуйте 12 хвилин, доки бекон не стане хрустким, а спаржа - ніжною і м'якою. На грилі також потрібно готувати 10-12 хвилин", - описала спосіб приготування делікатесної страви знаменитість.

Лілія зізналася, що обожнює спаржу і навіть думає "розкрутити" чоловіка Андрія Дикого посадити її на дачній ділянці, щоб не відмовляти собі в задоволенні та частіше балувати себе улюбленими ласощами.