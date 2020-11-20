Переможець "Танців з зірками" зробив заяву про шоу: мене просили

Минулого сезону в шоу "Танці з зірками" перемогу здобули хореограф Євгеній Кот та акторка Ксенія Мішина.

Шанувальники Євгенія вже з нетерпінням чекали осені, щоб знову за нього вболівати. Та не так склалося, як гадалося. Після здобуття кубку хореограф відмовився брати участь у сьомому сезоні проєкту. Що ж стало причиною, зірка "Танців з зірками" зізналася під час зйомок шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

"Звісно, що мене просили, запрошували танцювати. Як же ж без яскравого та улюбленого танцівника на проєкті?!" - з усмішкою сказав Кот.

"Скажу чесно, це я відмовився. Вирішив зробити невеличку перерву. Знаєте, вже трішки надоїв один формат", - зауважив він.

Євгеній Кот (фото: прес-служба Нового каналу)

За словами хореографа, весь цей час він не відпочивав, а зайнявся власним проєктом.

"Дуже давно планував реалізувати класну концертну програму. Щоб з нею можна було гастролювати по Україні. Зараз у мене все на стадії продакшну. Впевнений, що навесні ви побачите моє творіння", - сказав артист.

Євгеній Кот (фото: прес-служба Нового каналу)

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