Володимир Остапчук, який переміг коронавірус, назвав нову дату весілля

Український телеведучий Володимир Остапчук, який одужав від коронавіруса, назвав нову дату весілля зі своєю коханою, нотаріусом Христиною Горняк.

Довгоочікувана подія відбудеться вже зовсім скоро - пара одружиться 15 жовтня. Про це вони розповіли в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, спочатку весілля пари повинно було відбутися 1 жовтня, проте цим планам завадила хвороба - вони обидва підхопили COVID-19, так що торжество довелося відкласти. І якщо Христина перенесла коронавірус досить легко, то у Володимира була двостороння пневмонія, температура під 40, кашель і озноб.

"До речі, це дуже цікава історія. Я відправила запрошення в той день, коли ввечері Володимиру стало погано. І на наступний день, коли ми зрозуміли, що він захворів, я вже всім написала, що вибачаюся, весілля не буде", - розповіла Горняк.

Зараз пара вже подолала хворобу і відновила приготування до весілля. В один день з весіллям відбудеться і сам розпис. До речі, майбутні подружжя вже вибрали обручки, весільні вбрання, ресторан і ведучих.

"Єдине, що ми ще не вибрали, меню в ресторані. Так, ну це вже дрібниці. Вся програма готова і я дуже чекаю. Всі чекають", - зізнався Остапчук.

Володимир Остапчук та Христина Горняк з нетерпінням чекають дня свого весілля (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

До речі, Горняк вже встигла відгуляти традиційний дівич-вечір з подружками. Яскравими кадрами з свята Христина поділилася в Instagram і подякувала друзям за веселий вечір. На фото видно, що дівчина приміряла на дівич-вечорі біле плаття і фату.

"Ну і яке весілля, якщо немає дівич-вечора?! Дякую дівчатка, що ви є у мене і зробили цей вечір таким веселим! Спасибі за теплі слова!! Ну і величезне спасибі за «віп-пакет» я так давно не сміялася!!! Дівич-вечір у мене був по класиці, як у книжках пишуть», і тепер я точно усвідомила, що я нареченааааа!!!! Юху! Покажу кілька фото, але не всі, решта залишаться в секретній папці у мене і нашого фотографа під грифом секретності!" - поділилася щаслива наречена.

Христина Горняк відгуляла веселий дівич-вечір з подругами (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів відверту історію про свою наречену Христину Горняк і їх поїздку в Париж.