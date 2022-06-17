Подарунок від чоловіка: Даша Квіткова відвезла сина на море до Хорватії (фото)

Зазначимо, що сам Добринін залишився в Україні - він не може залишати країну під час воєнного стану, крім того, шоумен вступив до лав тероборони. Квіткова ж рада можливості трохи відволіктися від подій в рідній країні і провести час з синочком.

Вона зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи поруч з коляскою з малюком Левом. Для прогулянки блогерша вибрала ефектний блакитний костюм з шортів і сорочки, доповнивши його бежевим топом і білими босоніжками.

"Лев. Яблуко. Море", - підписала фото Даша.

Також вона показала, як пустує і грає з сином в басейні. Дівчина в купальнику і з розпущеним волоссям сидить у воді на мілководді, тримаючи малюка на руках, а поруч з ними можна побачити багато різнокольорових відерець.

"Раніше моя тусовка біля басейну була на шезлонгу з коктейльчиком, а зараз я кайфую, граючи в пасочки з води в дитячому басику", - поділилася зіркова мама.

Даша Квіткова на відпочинку в Хорватії з сином Левом (фото: instagram.com/kvittkova)

До слова, Квіткова все ще не до кінця задоволена своєю фігурою після народження дитини. У сторіс вона виклала фото в купальнику, на якому позує біля дзеркала, і поскаржилася, що ще потрібно скинути 6 кілограмів.

Даша хоче ще схуднути (фото: instagram.com/kvittkova)

"Це я видивляюсь, як йдуть мої зайві 6 кг", - написала Даша.