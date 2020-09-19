ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 09:58
Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Ольвія Агаркова

Оимпийская чемпіонка відзначає перший день народження молодшої донечки Евеліни

Лілія Подкопаєва рівно рік тому, 19 вересня, народила в США донечку Евеліну і стала носити гордий статус багатодітної мами, адже виховує ще сина Вадима та доньку Кароліну. Батьком дівчинки став коханий Олімпійської чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський. Він зізнався, що в честь появи на світ дівчинки обдарував кохну ювелірними прикрасами. Лілія не показували обличчя малечі, але в знаменний день все ж таки зважилася явити Евеліну світу.

Так, гімнастка опублікувала в Instagram чорно-біле фото маленької іменинниці. Чарівна Евеліна в ажурній сукні з пов'язкою на голові сидить на пляжі – знімок зроблений ніби випадково, дівчинка абсолютно не позує, прийнявши природну позу.

"Ваші плани на майбутнє?
- Ось же вони!" - підписала вона зворушливе фото іменинниці Евеліни.

Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці

Лілія вперше показала фото дочки-іменинниці Евеліни (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спортсменки відразу ж зазначили схожість знаменитої мами і її донечки і закидали іменинницю компліментами.

  • Як же вона схожа на Вас!
  • Любов
  • Бусинка
  • Красуня
  • Маленьке янголятко
  • Яка лапочка. Лілюша, доня на тебе дуже схожа!
  • Мамине сонечко
  • Чарівна малеча!
  • Просто клас!

До речі, Лілія заявляла, що відсвяткує день народження Евеліни в тісному сімейному колі, а в планах пари – хрестити дівчинку.

До слова, Лілія Подкопаєва побувала з чоловіком Ігорем Дубинським в Києві, де відзначила свій день народження. Також пара відсвяткувала в Україні День Незалежності.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим, якого показує у соцмережі все частіше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Лилия Подкопаева
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Черговий марш та затримання: що сьогодні відбувається у Білорусі
РБК-Українаінформаційне агентство Черговий марш та затримання: що сьогодні відбувається у Білорусі