Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці

Оимпийская чемпіонка відзначає перший день народження молодшої донечки Евеліни
Лілія Подкопаєва рівно рік тому, 19 вересня, народила в США донечку Евеліну і стала носити гордий статус багатодітної мами, адже виховує ще сина Вадима та доньку Кароліну. Батьком дівчинки став коханий Олімпійської чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський. Він зізнався, що в честь появи на світ дівчинки обдарував кохну ювелірними прикрасами. Лілія не показували обличчя малечі, але в знаменний день все ж таки зважилася явити Евеліну світу.
Так, гімнастка опублікувала в Instagram чорно-біле фото маленької іменинниці. Чарівна Евеліна в ажурній сукні з пов'язкою на голові сидить на пляжі – знімок зроблений ніби випадково, дівчинка абсолютно не позує, прийнявши природну позу.
"Ваші плани на майбутнє?
- Ось же вони!" - підписала вона зворушливе фото іменинниці Евеліни.
Лілія вперше показала фото дочки-іменинниці Евеліни (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Підписники спортсменки відразу ж зазначили схожість знаменитої мами і її донечки і закидали іменинницю компліментами.
До речі, Лілія заявляла, що відсвяткує день народження Евеліни в тісному сімейному колі, а в планах пари – хрестити дівчинку.
До слова, Лілія Подкопаєва побувала з чоловіком Ігорем Дубинським в Києві, де відзначила свій день народження. Також пара відсвяткувала в Україні День Незалежності.
Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим, якого показує у соцмережі все частіше.