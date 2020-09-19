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Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці

Автор: Ольвія Агаркова

Оимпийская чемпіонка відзначає перший день народження молодшої донечки Евеліни

Лілія Подкопаєва рівно рік тому, 19 вересня, народила в США донечку Евеліну і стала носити гордий статус багатодітної мами, адже виховує ще сина Вадима та доньку Кароліну. Батьком дівчинки став коханий Олімпійської чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський. Він зізнався, що в честь появи на світ дівчинки обдарував кохну ювелірними прикрасами. Лілія не показували обличчя малечі, але в знаменний день все ж таки зважилася явити Евеліну світу.

Так, гімнастка опублікувала в Instagram чорно-біле фото маленької іменинниці. Чарівна Евеліна в ажурній сукні з пов'язкою на голові сидить на пляжі – знімок зроблений ніби випадково, дівчинка абсолютно не позує, прийнявши природну позу.

"Ваші плани на майбутнє?
- Ось же вони!" - підписала вона зворушливе фото іменинниці Евеліни.

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Лілія вперше показала фото дочки-іменинниці Евеліни (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спортсменки відразу ж зазначили схожість знаменитої мами і її донечки і закидали іменинницю компліментами.

  • Як же вона схожа на Вас!
  • Любов
  • Бусинка
  • Красуня
  • Маленьке янголятко
  • Яка лапочка. Лілюша, доня на тебе дуже схожа!
  • Мамине сонечко
  • Чарівна малеча!
  • Просто клас!

До речі, Лілія заявляла, що відсвяткує день народження Евеліни в тісному сімейному колі, а в планах пари – хрестити дівчинку.

До слова, Лілія Подкопаєва побувала з чоловіком Ігорем Дубинським в Києві, де відзначила свій день народження. Також пара відсвяткувала в Україні День Незалежності.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим, якого показує у соцмережі все частіше.

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Новини України Лилия Подкопаева