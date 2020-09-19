Як схожі! Лілія Подкопаєва вперше показала обличчя молодшої донечки-іменинниці

Лілія Подкопаєва рівно рік тому, 19 вересня, народила в США донечку Евеліну і стала носити гордий статус багатодітної мами, адже виховує ще сина Вадима та доньку Кароліну. Батьком дівчинки став коханий Олімпійської чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський. Він зізнався, що в честь появи на світ дівчинки обдарував кохну ювелірними прикрасами. Лілія не показували обличчя малечі, але в знаменний день все ж таки зважилася явити Евеліну світу.

Так, гімнастка опублікувала в Instagram чорно-біле фото маленької іменинниці. Чарівна Евеліна в ажурній сукні з пов'язкою на голові сидить на пляжі – знімок зроблений ніби випадково, дівчинка абсолютно не позує, прийнявши природну позу.

"Ваші плани на майбутнє?

- Ось же вони!" - підписала вона зворушливе фото іменинниці Евеліни.

Лілія вперше показала фото дочки-іменинниці Евеліни (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники спортсменки відразу ж зазначили схожість знаменитої мами і її донечки і закидали іменинницю компліментами.

Як же вона схожа на Вас!

Любов

Бусинка

Красуня

Маленьке янголятко

Яка лапочка. Лілюша, доня на тебе дуже схожа!

Мамине сонечко

Чарівна малеча!

Просто клас!

До речі, Лілія заявляла, що відсвяткує день народження Евеліни в тісному сімейному колі, а в планах пари – хрестити дівчинку.

До слова, Лілія Подкопаєва побувала з чоловіком Ігорем Дубинським в Києві, де відзначила свій день народження. Також пара відсвяткувала в Україні День Незалежності.

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з коханим, якого показує у соцмережі все частіше.