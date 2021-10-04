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Схуд на 12 кіло: вибувший з "Танців з зірками 2021" Фагот розговорився про участь у шоу

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Понеділок 04 жовтня 2021 15:27
Схуд на 12 кіло: вибувший з "Танців з зірками 2021" Фагот розговорився про участь у шоу Фагот (фото: instagram.com/fahot)
Автор: Ольвія Агаркова

У неділю, 3 жовтня, відбувся 5-й прямий ефір "Танців з зірками 2021" на каналі 1+1. Після глядацького голосування проект покинув Фагот (Олег Михайлюта). Разом з парнеркою Катериною Трішиною лідер "ТНМК" танцював фолк за мотивами фільму "Тіні забутих предків".

Фагот відповів на запитання шанувальників, влаштувавши їм інтерактив у Instagram перед виходом "Танців з зірками 2021" в прямий ефір.

Музикант тепло поспілкувалася з підписниками і розкрив деякі деталі своєї участі в проекті. Так, Олег планував залишитися в шоу і впевнено йти до фіналу.

"Я "чайник " в цьому всьому. Половина друзів мені говорила: Навіщо ти поліз туди, навіщо тобі це треба? А інші: "Давай. Ти красень, все вийде!". Мені подобається", - зізнався він.

Схуд на 12 кіло: вибувший з &quot;Танців з зірками 2021&quot; Фагот розговорився про участь у шоу

Перед кожним виступом Фагот "втихомирював" хвилювання (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

Також лідер "ТНМК" зазначив, що навчився справлятися з хвилюванням перед виходом на головний паркет країни.

"Головне - не хвилюватися, насолоджуватися виступом. Іноді хвилювання з'являється, але я розумію, що треба відпустити і просто прожити. Навіть якщо ти спокійний як слон, трохи хвилювання має бути", - поділився особистим секретом хорошого виступу Фагот.

Він зізнався, скільки кіло втратив за час участі в проекті.

Схуд на 12 кіло: вибувший з &quot;Танців з зірками 2021&quot; Фагот розговорився про участь у шоу

За фремя участі в шоу Олег неабияк схуд (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

"Мінус 12 кілограмів. Мені подобається, в тонусі, все добре. Я начебто не багато їм, але люблю поїсти, а воно все відкладається. А тут, раз - і кілька тренувань в день. Звичайно, ти сушишся, все зайве йде. Ще б тиждень тренувань і кубики б з'явилися на животі", - заявив він.

Також Фагот висловився про свою партнерку Катерину Трішину, він жартома назвав її монстром, але тут же виправився.

"Вона хороша, чудесна, але.. Само собою, вона мене ганяє. По-іншому не навчишся", - розкрив подробиці спільної роботи з партнеркою Олег.

До слова, у візитці перед п'ятним прямим ефіром музикант зізнався, що свариться з парнершею на репетиціях. Виявилося, в минулому у артиста і танцівниці був роман!

Схуд на 12 кіло: вибувший з &quot;Танців з зірками 2021&quot; Фагот розговорився про участь у шоу

Олег і Катерина колись були парою (фото: instagram.com/tryshyna_kate)

"Якби я її не знав так добре, мене б точно чіпляло, що вона так жорстко поводиться. А так я їй прощаю все це. І що б не відбувалося з людьми, якщо є справжні почуття, то вони нікуди не зникають", - загадково прокоментував свою спільну роботу з колишньою артист.

Нагадаємо, що під час участі в "Танцях з зірками" Фаготу було погано – у нього підскочив тиск, але це не зупинило музиканта, і він виступив нарівні з конкурентами.

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