Як схуднути після пологів: секрет знаменитої української актриси

У 2017 році популярна українська актриса Наталка Денисенко народила свого первістка Андрія. Вже за два тижні після пологів по жінці навіть не було помітно, що вона народжувала - такою стрункою була

Як настільки швидко привести себе в форму після пологів? Про це зірка серіалів "Кріпосна" і "Сага" розповіла за лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

"Під час вагітності я набрала близько 10 кілограмів. Важила 56-57 кілограмів - це рекордна вага для мене, було дуже важко. Але вже за два тижні була в допологовій формі. Секрет простий: схуднути мені допомогли природні пологи і грудне годування", - зізналася актриса.

За її словами, природа влаштована дуже мудро. І якщо не порушувати природний хід речей, то і організм, і фігура відновляться після пологів дуже швидко.

"Коли жінка годує грудьми, вона відчуває, як у неї пульсує живіт - це скорочується матка. Простими словами: організм ніби розуміє, що дитина вже народилася, і можна повертатися в колишню форму. Крім того, годувати грудьми - це велике задоволення!" - посміхається Денисенко.

Наталка Денисенко виглядає неймовірно (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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