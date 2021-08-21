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Схудла Джамала в мікротопі засвітила плоский животик і стрункі форми

Автор: Ольвія Агаркова

Джамала нещодавно повернулася з мальовничих Карпат, де провела незабутній час, працюючи і відпочиваючи. Безкраї краєвиди і захоплюючі дух гірські масиви, зелені ліси і простори стали потужним натхненням для артистки. Вона досі з теплотом згадує час, проведений в Карпатах, і ділиться фото з особистого архіву.

На сторінці в фотоблозі Instagram зірка запостила атмосферне фото із Західної України.

Співачка позує в чорному крихітному топі, чорних джинсах і строкатій сорочці

"Коли здається, що все не так, а поряд — нікого, хто б підтримав, просто подивися на небо", - дала надихаючу пораду співачка.

Джамала підкорила стрункою фігурою і плоским животиком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники перейнялися її напуттям і залишили захоплені коментарі під фото.

  • Неймовірна краса
  • Приголомшливе фото
  • Як красиво
  • Які важливі слова
  • Так подобається Ваша мудрість

У Карпати співачка їздила знімати кліп з колегою Tayannою. До слова, відеоробота на пісню "Моя земля" вийде якраз в День Незалежності України – 24 серпня. Зйомки проходили в мальовничих Карпатах. Так, Джамала встигла насолодитися всіма місцевими красотами і навіть випробувати на собі екстремальні умови і піднятися на гору Драгобрат.

"Ми з командою мокли, тікали від граду і туману, сміялися, співали, просили небо про можливість зробити обкладинку синглу і (о, диво!), фотографувалися десь у проміжку між зливами", - розповіла вона про насичені знімальні дні серед гір.

Нагадаємо, що раніше Джамала підкорила дуетом з сестрою і заспівала турецькою мовою.

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Джамала