Схудла Джамала в мікротопі засвітила плоский животик і стрункі форми

Співачка позує в чорному крихітному топі, чорних джинсах і строкатій сорочці

"Коли здається, що все не так, а поряд — нікого, хто б підтримав, просто подивися на небо", - дала надихаючу пораду співачка.

Джамала підкорила стрункою фігурою і плоским животиком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники перейнялися її напуттям і залишили захоплені коментарі під фото.

Неймовірна краса

Приголомшливе фото

Як красиво

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У Карпати співачка їздила знімати кліп з колегою Tayannою. До слова, відеоробота на пісню "Моя земля" вийде якраз в День Незалежності України – 24 серпня. Зйомки проходили в мальовничих Карпатах. Так, Джамала встигла насолодитися всіма місцевими красотами і навіть випробувати на собі екстремальні умови і піднятися на гору Драгобрат.

"Ми з командою мокли, тікали від граду і туману, сміялися, співали, просили небо про можливість зробити обкладинку синглу і (о, диво!), фотографувалися десь у проміжку між зливами", - розповіла вона про насичені знімальні дні серед гір.