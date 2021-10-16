Поки на початковому рівні: Кароль здивувала новою професією і натяком на доленосну зустріч

Тіна Кароль взяла за правило радувати шанувальників, відповідаючи на їхні запитання і розповідаючи про себе все більше і більше , адже віддані фани ніколи не втомлюються пізнавати свого кумира. Вона відкриває завісу над приватним життям, повідомляє про смаки, звички і уподобання, ділиться історіями з минулого і мріями про майбутнє.

Так, українська поп-діва опублікувала на своєму YouTube-каналі відео, в якому відповіла на 25 запитань від шанувальників.

Співачка розповіла про свої незвичайні здібності - навички пілота, розсекретила улюблений колір і повідомила про віру в магію, а також згадала шкільні роки.

Тіна назвала свій улюблений здоровий сніданок і заговорила про режим харчування. "Останнім часом снідаю гуакамоле з яйцями і кіноа. Зазвичай їм 3-4 рази на день", - повідомила вона.

Тіна вірить в магію і доленосні зустрічі (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка поміркувала над тим, щоб зробила, ставши невидимкою на один день. Вона б без докорів сумління насолоджувалася тортиками і десертами, а ось її зайві кіло після виконання мрії ласунки ніхто б не побачив.

Співачка здивувала своїм новим заняттям і зізналася, чим зараз зайнята. "Хочу стрибнути з парашутом, і зараз вчуся на пілота — поки на початковому рівні", - похвалилася зірка.

Улюбленим кольором Тіни виявився чорний - співачка назвала його траурним.

Про свої шкільні роки зірка відгукується без ентузіазму. "Цей час мені запам'ятався муками", - коротко зазначила вона.

Тіна Кароль відповіла на питання про себе

Про нові проекти також воліє не поширяться, зате повідомляє, що хотіла б заспівати дуетну композицію. Виявилося, Тіна - фаталістка, адже вона вірить у доленосні зустрічі.

"Я вірю в магію і долю. Точно є те, що пов'язує двох людей", - переконана зірка.