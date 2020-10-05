В повному порядку: Шерон Стоун показала фото 87-річної мами і сестри, що видужала від COVID-19

Актриса порадувала фанатів

Шерон Стоун любить ділитися відвертими особистими фото у своєму блозі, хоч і не дуже часто. Фанати, які пильно стежать за життям своєї улюбленої актриси, не пропускають жодного приводу дізнатися що-небудь нове. Але цього разу голлівудська зірка дійсно догодила всім радісними новинами. Нове фото Шерон Стоун присвятила найближчим людям: мамі Дороті і сестрі Келлі. Тим самим давши зрозуміти, що з ними все в порядку.

Мама і сестра актриси (фото: instagram.com/sharonstone)

Справа в тому, що раніше в мережі широко обговорювалися тривожні новини про те, що Келлі заразилася коронавірусом, і її стан дуже важкий. Про це пресі повідомила сама зірка "Основного інстинкту". "Моя сестра і її чоловік борються за життя... Носіть маску! Заради вас і всіх інших", – закликала вона шанувальників. Сама Келлі розповідала, що вони намагалися з усіх сил убезпечити себе, переїхавши подалі від гамірного міста в сільську місцевість. "Ми думали, що COVID-19 нас не знайде: ніякого шопінгу, ніяких вечірок, ми навіть не бачились ні з ким. І тепер нам потрібно боротися, щоб дихати", – розповідала жінка.

Шерон Стоун порадувала позитивними новинами (фото: instagram.com/sharonstone)

Але зараз зі здоров'ям у неї все добре. Принаймні так можна розшифрувати новий пост Шерон Стоун. На фото зображена мама знаменитої актриси та Келлі. Обидві посміхаються і виглядають здоровими і повними сил. Позитивного настрою кадру надали і кілька emoji з сердечками.

Шанувальники почали писати численні коментарі. "Їм краще? Вони виглядають чудово", "Я дуже рада, що твої мама і сестра здорові", "Ваша мама прекрасна! Це та сестра, що хворіла? Якщо так, то я дуже рада, що вона пішла на поправку. Бог дарує тобі і твоїй родині захист і підтримку"...

Раніше ми писали, що мама актриси також видужувала після хвороби. Вона перенесла два серцевих напади.