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Вийшло креативно: Світлана Тарабарова здивувала шанувальників своїм вбранням

Автор: Lite

Світлана Тарабарова - двічі мама. Співачка багато часу проводить з дітьми, намагаючись їх всіляко розвивати, наприклад, старшого Івана вона вже записала в спортзал! Нещодавно Тарабарова показала відео, як він весело проводить час на фітнесі, виявляється, малюк полюбив це з першого походу.

А ще Світлана любить приголомшувати своїх шанувальників своїми яскравими сонячними нарядами. На цей раз винахідливість зірки зайшла так далеко, що співачка використала для свого лука... колоски. Шанувальники визнали, що це красиво, незвично і дуже креативно.

"Насолоджуватись кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз - це і є життя.
Нагадую собі постійно і вам тут залишу ці слова. Всіх міцно обіймаю", - написала співачка.

Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова нещодавно народила другу дитину. Українська співачка 23 вересня стала мамою дівчинки. Щасливі батьки назвали доньку Марією і розповіли шанувальникам, що натхненням для такого імені стала поїздка в Іспанію.

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