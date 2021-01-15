Півфіналіст "Холостячки" розкрив правду про стосунки Мішиної з Еллертом

Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак встиг наробити шуму на проекті своїм зізнанням про іншу дівчині, що стало кінцем його екранних відносин з Ксенією Мішиною, хоч та й дала йому шанс реабілітуватися. Крім того, радіоведучий – кращий друг переможця шоу Олександра Еллерта, і тому він напевно знає, чи щирі почуття між закоханими.

В рамках проекту "Гасіть світло" на YouTube Андрій розповів про те, що ж насправді об'єднує Ксенію і Олександра, згадав про свій виліт і зізнався, як склалася його особисте життя.

Рибак вважає, що у екс-холостячки і її обранця справжня любов, яку видно неозброєним оком.

"Думаю, так. Я бачився з ними, ми дивилися разом якийсь випуск. Була компанія, наші друзі, він з Ксюшею, Еля була, Платон. Ми спілкувалися було все класно, ніякої напруги. Це дійсно щирі, теплі почуття. Це було дуже мило, вони трималися за ручку, обнімалися, цілувалися. Мені здалося, що це дійсно щось справжнє. Вони не відлипают один від одного", - поділився своїми спостереженнями радіоведучий.

Андрій і Саша дружать і після проекту (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Після закінчення реаліті з Олександром Андрій бачиться рідше, ніж до проекту, але їх дружба не перервався. "Спілкуємося точно так само. По телефону, в месенджері, знімаємо проект на YouTube. Намагаємося поєднати робочі моменти і дружнє спілкування", – уточнив Рибак.

Він згадав, що в першу чергу хотів зробити після вильоту з шоу і які почуття відчував. Андрій зателефонував своєму другові і екс-учаснику проекту, юристу і ресторатору Євгену Ковтуненко, який цілком зрозумів приятеля.

Андрій після вильоту з проекту одним з перших набрав Євгена (фото: instagram.com/rybak_sydney)

"Я почав думати, який заклад відкрито, щоб поїхати і напитися. Це була ніч. Я почав шукати знайомих, друзів – не дівчат. Я зателефонував Жені Ковтуненко. Він все зрозумів. Через якийсь час ми все-таки зібралися", - розповів Рибак.

Крім того, Андрія чекала непроста розмова з дівчиною на ім'я Аліна, з якою він спілкувався до проекту і на шоу, і обіцяв не закохуватися в Ксенію Мішину, але свого слова не дотримав. Радіоведучому довелося просити у неї вибачення, і вона з розумінням поставилася до вчинків коханого чоловіка. Хлопець зізнався дівчині в коханні. Зараз пара зустрічається, але не живе разом, проте молоді люди багато часу проводять разом і щасливі.

Андрій розповів, правда Мішина та Эллерт закохані

"Вона у мене проводить багато часу, я – у неї. Чесно кажучи, є повне відчуття, що ми разом, але у нас є квартири, де можна побути одному", - пояснив Андрій.