Напівгола в басейні: Дженніфер Лопес засипала мережу гарячими фото топлес

Співачка виглядає просто приголомшливо: на ній одягнуто купальник, всипаний камінням і блискітками. Все, як любить популярна у всьому Діва. Образ доповнили браслет модного плетіння, кільця, а також великі сережки і кафи. Макіяж співачці зробили з загадковими smoky, а волосся уклали в мокру укладку, зачесавши назад. Крім роликів і обривків нового кліпу, вона виклала цілу "мозаїку", яка склала величезне фото в купальнику.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Під знімками піднявся справжній ажіотаж: Шанувальники не можуть зупинитися у вираженні емоцій своїй улюбленій артистці: "Вогонь", "О боже", "Королева", "Ти найкраща", "Найкрасивіша жінка на землі"…

До слова, пісня Cambia el Paso народилася у Лопес через розрив з Алексом, але далеко не від страждань. Навпаки: в одному з недавніх інтерв'ю співачка зізналася, що давно не відчувала себе так добре, і творчість просто лилася з неї. Вона не сказала відкрито про почуття до Бена Аффлека, але зізналася, що неймовірно щаслива.

"Я хочу, щоб люди, які піклуються про мене, знали, що я дійсно зараз там, де мені добре. І я думаю, що, як тільки ви прийдете до того ж, з вами відбудуться дивовижні речі, які, як ви думали, у вашому житті ніколи не повторяться. Це те, що відбувається зі мною зараз. Я обожнюю всю любов, яка зараз зустрічається на моєму шляху, і всі добрі побажання. І я просто хочу, щоб усі знали, що зараз найкращий час у моєму житті", - сказала Дженніфер в радіошоу Зейна Лоу.