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Напівгола в діамантах: молода дружина Венсана Касселя захопила мережу жарким фото у ванній

Новость на русском → Франція, Вівторок 22 грудня 2020 15:27
Напівгола в діамантах: молода дружина Венсана Касселя захопила мережу жарким фото у ванній Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі стала обличчям нової рекламної кампанії BVLGARI. На фото, якими вона поділилася з шанувальниками кілька годин тому, вона знята в незвичайній обстановці. Молода дружина Венсана Касселя сидить у ванній у вишуканому вечірньому образі. На Тіні одягнуто чорне плаття з тонкими бретельками, розшитими дорогоцінним камінням. Руки моделі прикрашають численні кільця і браслети з діамантами. Гладка зачіска і макіяж з блискучими губами і тінями на повіках стали завершальним штрихом лука. Кунакі виглядає привабливою і розкішною.

Напівгола в діамантах: молода дружина Венсана Касселя захопила мережу жарким фото у ваннійТіна на новому фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Незалежно від того, наскільки важким і складним був цей рік, у нас завжди є можливість змінюватися, розвиватися і трансформуватися. Обгорнута в @bulgari Serpenti Viper, щоб зустріти Новий рік і набратися сил і мужності в кожному починанні. Нова колекція виходить у 2021 році", - написала Тіна під жарким фото. А у відповідь почула неймовірну кількість компліментів від відданих фанатів.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі і Венсан Кассель потрапили на фото папарацці під час перебування в Бразилії. Пізніше закохане подружжя також показало знімки зі свого райського відпочинку.

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