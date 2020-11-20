Стильні красунечки: Кайлі Дженнер розчулила фанатів новим family look з донькою

Мама і дочка виглядають однаково стильно

Кайлі Дженнер порадувала новим family look з улюбленою дочкою. 23-річна бізнесвумен і 2-річна Стормі цього разу вибрали образи в дусі Різдва. А вірніше - в дусі різдвяної колекції, яку нещодавно представила Кайлі.

Кайлі і Стормі в однакових вбраннях (фото: instagram.com/kyliejenner)

Як мама, так і дочка позують на нових фото в зелених смугастих костюмах. Образ Дженнер доповнила виразним макіяжем, а дівчинці зробили милу зачіску. Обидві вони виглядають мило і стильно. Кайлі і Стормі сфотографовані на кухні, де випікали різдвяні кекси Grinch на честь виходу колекції Grinch X Kylie, як пояснила зірка. Сам процес вони зняли на відео і виклали на YouTube-каналі інстадіви, який вона активно розвиває.

Дівчинка в захваті від нової колекції мами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фанати просто підірвали мережу при вигляді такого милого контенту, що не дивно: вони обожнюють однакові луки Кайлі і Стормі. "Це так мило", "Ох, як це солодко", "Стормі найбільш гарненька", "Мій улюблений дует", "Я просто плачу", "Малятка", "Перші", "Королеви краси", "Це занадто мило!", "Ти просто чудова, прекрасна жінка", - пишуть вони під постом. До речі, не втрималася від коментаря і Джіджі Хадід, що і сама нещодавно примкнула до лав матусь. "Я так люблю ці відео", - написала популярна модель, яка завжди обожнювала готувати.

Раніше ми писали про сім найбільш милих однакових костюмів Кайлі і Стормі.