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Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі в "невидимому" бікіні демонструє розкішне тіло

Новость на русском → Вівторок 19 січня 2021 19:19
Напівгола на пляжі: Емілі Ратаковскі в "невидимому" бікіні демонструє розкішне тіло Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі вже перебуває на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка. Але це не заважає гарячій красуні, яка звикла спокушати мережу образами у відвертих вбраннях, продовжувати в тому ж дусі. Кілька годин тому Ратаковскі запостила новий ролик, де з'явилася у відвертому бікіні тілесного відтінку, яке нагадує "другу шкіру".

Емілі в новому відео (відео: instagram.com/emrata)

Емілі позує на тлі океану і пальм, стоячи до камери впівоберта. Форми і кругленький животик вона не стала прикривати, навіть навпаки: постаралася показати по максимуму. В руках дівчина тримає сонцезахисні окуляри, які підібрала під колір купальника. Куди вона вирушила відпочивати, майбутня мама не стала вказувати. У підпису вона зробила акцент на своїй вагітності.

"Ангел в моєму животі", - написала модель, викликавши цілу бурю емоцій у послідовувачів. Вони захоплюються красою Емілі, а також висловлюють побоювання, що вона даремно подорожує в такому положенні.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі знялася у фотосесії на останніх місяцях вагітності, підкоривши мережу красою.

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