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Напівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальнику

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США, Понеділок 02 серпня 2021 20:26
Напівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальнику Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Ешлі Грем, яка зараз відпочиває в Майамі, не перестає видавати максимально відвертий контент. Гаряча матуся публікує фото у пікантних вбраннях, виставляє знімки в бікіні, а також запальні відео з друзями і коханим. Причому у всіх своїх публікаціях Ешлі немов хоче довести: вагітність - не привід бути занадто серйозною і тим більше - скромною.

Один з недавніх постів Грем - найкращий тому доказ.

Ешлі позує в чорному відвертому купальнику з "голими" вставками з боків і значним декольте. Розкішне тіло моделі постало у всій красі, причому Ешлі, як завжди, не стала докладати руку до обробки кадрів. А тому дрібні недоліки фігури тут також видно. Проте виглядає майбутня мама відмінно: життєрадісна, підтягнута і завзята, вона зібрала шквал овацій.

Напівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальникуНапівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальникуНапівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальнику

Ешлі Грем в новому образі (фото/Відео: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі продемонструвала, як їде на велосипеді, пірнає, позує біля басейну і просто веселиться на повну котушку. По всій видимості, друга вагітність пишнотілої моделі протікає відмінно.

Раніше ми писали, як стильно носити в'язане плаття на прикладі Ешлі Грем.

Також Ешлі показала повністю голе фото з ванної.

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