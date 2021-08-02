Напівгола на велосипеді: вагітна Ешлі Грем запалює в пікантному купальнику

Ешлі позує в чорному відвертому купальнику з "голими" вставками з боків і значним декольте. Розкішне тіло моделі постало у всій красі, причому Ешлі, як завжди, не стала докладати руку до обробки кадрів. А тому дрібні недоліки фігури тут також видно. Проте виглядає майбутня мама відмінно: життєрадісна, підтягнута і завзята, вона зібрала шквал овацій.

Ешлі Грем в новому образі (фото/Відео: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі продемонструвала, як їде на велосипеді, пірнає, позує біля басейну і просто веселиться на повну котушку. По всій видимості, друга вагітність пишнотілої моделі протікає відмінно.