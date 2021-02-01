Напівгола у воді: 54-річна Сальма Хайєк у відвертому купальнику демонструє ідеальну фігуру

Сальма Хайєк показала нове гаряче фото - знову у відвертому купальнику. Сальма позує в басейні, повністю занурившись в блакитну воду і насолоджуючись яскравим сонцем. Вона одягла суцільний чорний купальник з відвертим вирізом і бахромою, який наголосив всіх достоїнствах її фігури. Апетитні форми, стрункі стегна і тонка талія зірки "Від заходу до світанку" просто звели з розуму фанатів.

Сальма на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ти чудова. Пишаємося. Красива молода леді", "Прекрасна", "Діва", "Ідеальна", "Неймовірна справжня богиня", "Красива", "Вау!", "Моя богиня, ти така прекрасна", "Королева", "Ти вбиваєш мене, о жінка", "Так захоплює дух", - не можуть намилуватися фолловери актриси.

Не менше захоплення викликала і сяюча засмагла шкіра знаменитості. Сальма вкотре довела, що вона виглядає молодо і свіжо навіть на звичайних фото. До речі, вона, як і Дженніфер Лопес, каже, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів і не колола ботокс. За запевненнями Хайєк, вона звикла ретельно стежити за собою за допомогою професійних засобів, а також пити багато води. Це нарівні з позитивним поглядом на життя і дає такий приголомшливий ефект.

Раніше Сальма приміряла спокусливу міні-спідницю і підбори.