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Напівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігурою

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 20:32
Напівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігурою Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід, яка нещодавно блищала в новому показі для відомого модного будинку, вирушила на відпочинок.

І, звичайно ж, поспішила викласти масу стильних і життєрадісних фото для своїх фоловерів.

Белла позує в темно-коричневих топі і бікіні, прикрашених грайливою емблемою Playboy. Пляжний образ однієї з найбільш красивих дівчат сучасності доповнила в'язана панама яскравого забарвлення, а також безліч прикрас: намисто, браслети, підвіски, кільця і масивні сережки.

Напівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігуроюНапівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігуроюНапівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігуроюНапівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігуроюНапівоголена на пляжі: Белла Хадід в топі і бікіні захопила підтягнутою фігуроюБелла Хадід на відпочинку (фото: instagram.com/bellahadid)

Вологе волосся Белла не стала укладати, а просто розпустила по плечах. А від макіяжу відмовилася, давши шкірі відпочити від зйомок. Примітно, що на фото Белла, яку раніше дорікали в небажанні посміхатися на камеру, багато сміється. Що ж, схоже, дівчина нарешті по-справжньому щаслива і задоволена собою.

Нагадаємо, взимку молодша з сестер Хадід пережила кризу. Вона пішла з соцмереж, щоб налагодити внутрішній спокій і зрозуміти, чим їй варто займатися в житті. Після повернення вона заявила, що мріє приносити користь людям і напише про свої плани пізніше.

Також нещодавно Белла показала стильний образ для весни.

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