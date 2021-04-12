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Напівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальнику

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 19:22
Напівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальнику Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід вміє викликати інтерес публіки. Супермоделі варто тільки додати нову галерею знімків в бікіні, показавши своє ідеальне тіло у всій красі.

Модель показала у своєму блозі новий пляжний лук, заодно прорекламувавши новинки відомого бренду.

Белла позує в коричневому бікіні незвичайного крою, а також спідниці-парео, якою обв'язала стегна. Доповнює образ об'ємна стьобана сумочка на ланцюжку в тон спідниці. Велика любителька масивних прикрас, Белла і цього разу не відмовила собі в багатошарових браслетах, підвісках і сережках-кільцях.

Напівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальникуНапівоголена на пляжі: Белла Хадід захопила мережу жаркими фото в купальнику

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла зробила галерею знімків на тлі океану, показавши своє ідеальне тіло у всій красі. У відповідь модель отримала масу коментарів від шанувальників, які просто обожнюють пляжні луки красуні. Також багатьом припав до душі життєрадісний яскраво-зелений відтінок сумочки і вбрання молодшої з сестер Хадід.

Нагадаємо, раніше Белла вчила носити найбільш модні цієї весни та літа джинси. Беремо до уваги!

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