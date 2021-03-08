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Напівоголена у ванній: Дженніфер Лопес вразила відвертим домашнім фото

Новость на русском → США, Понеділок 08 березня 2021 21:24
Напівоголена у ванній: Дженніфер Лопес вразила відвертим домашнім фото Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес обожнює робити кумедні пости. Цього разу зірка позує у власній ванній.

Співачка запостила фото, на якому вона сидить у воді, піна практично повністю прикриває її тіло.

Дженніфер Лопес сидить у ванній, мило посміхаючись в камеру. Волосся вона зібрала в чудернацьку зачіску, витягнувши мокрий хвіст догори. Макіяж зірка зробила з коричневими smoky і рожевими губами. Лук доповнили тільки великі золотисті сережки. У підпису вона згадала турботу про себе, а у відповідь отримала масу компліментів і приємних слів.

Напівоголена у ванній: Дженніфер Лопес вразила відвертим домашнім фото

Дженніфер Лопес на новому фото (фото: instagram.com/jlo)

"Все, що я бачу - це арт, і любов до себе", "О боже, я люблю тебе", "Така мила", "Чудова ти", "Ти наймиліша в світі", "Цей настрій!", "Клас, так мило", - пишуть фолловери знаменитості.

Напівоголена у ванній: Дженніфер Лопес вразила відвертим домашнім фотоДженніфер Лопес у новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

Раніше співачка знялася в новій стильній фотосесії, де приміряла спокусливе чорне плаття з вирізом.

Дженніфер продемонструвала, якими гарними ростуть її діти, привітавши їх із 13-річчям.

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