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Напівоголена у ванній: Дженніфер Лопес вразила відвертим домашнім фото

Автор: Lite

Дженніфер Лопес обожнює робити кумедні пости. Цього разу зірка позує у власній ванній.

Співачка запостила фото, на якому вона сидить у воді, піна практично повністю прикриває її тіло.

Дженніфер Лопес сидить у ванній, мило посміхаючись в камеру. Волосся вона зібрала в чудернацьку зачіску, витягнувши мокрий хвіст догори. Макіяж зірка зробила з коричневими smoky і рожевими губами. Лук доповнили тільки великі золотисті сережки. У підпису вона згадала турботу про себе, а у відповідь отримала масу компліментів і приємних слів.

Дженніфер Лопес на новому фото (фото: instagram.com/jlo)

"Все, що я бачу - це арт, і любов до себе", "О боже, я люблю тебе", "Така мила", "Чудова ти", "Ти наймиліша в світі", "Цей настрій!", "Клас, так мило", - пишуть фолловери знаменитості.

Дженніфер Лопес у новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

Раніше співачка знялася в новій стильній фотосесії, де приміряла спокусливе чорне плаття з вирізом.

Дженніфер продемонструвала, якими гарними ростуть її діти, привітавши їх із 13-річчям.

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Новини України Дженніфер Лопеспевецактриса
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