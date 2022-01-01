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У напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий Рік

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Субота 01 січня 2022 13:22
У напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий Рік Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк відсвяткувала Новий Рік 2022 на гірськолижному комплексі біля Львова. Для головної ночі в році вона вибрала ефектний і вельми відвертий наряд.

Святковими знімками біля ялинки Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Леся приміряла напівпрозору міні-сукню з оголеними плечима. Ліф зроблений з чорного матеріалу, а далі аутфіт зроблений з сріблястою тканини різних відтінків сірого, яка просвічується.

Спокусливий лук ведуча доповнила сріблястими туфлями на підборах без задників і сірою сумочкою. На шиї у Никитюк - нитка перлів, а волосся вона поклала назад за вуха.

Зірка ефектно позувала на тлі красивої вбраної ялинки, демонструючи свою витончену фігуру у всій красі.

У напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий РікУ напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий РікУ напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий РікУ напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий Рік

Леся Нікітюк показала сексапільний наряд для новорічної вечірки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх своїх рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас", - душевно привітала фоловерів зі святом Леся.

Ті не залишилися в боргу і теж засипали ведучу привітаннями і компліментами.

  • Краща ведуча України, спасибі за позитив, який ви нам даруєте, ви велика молодець
  • Леся Іванівна, З Новим роком Вас. Ви така крута, нехай мрії здійснюються
  • Ви така красуня
  • Розкішна
  • Яка гарна ялинка, а Леся супер-стар
  • Як завжди ідеальна
  • Як красиво
  • Дуже красива, стильна, сексі, чарівна, мила!
  • Леся, ти прекрасна
  • Супер плаття і ви!
  • Богиня
  • Яка ти гарна і щаслива!!!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в милих шкарпеточках похвалилася подарунком від Святого Миколая.

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Леся Нікітюк
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