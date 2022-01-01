У напівпрозорій міні-сукні: Леся Нікітюк вразила відвертим вбранням на Новий Рік

Українська телеведуча Леся Нікітюк відсвяткувала Новий Рік 2022 на гірськолижному комплексі біля Львова. Для головної ночі в році вона вибрала ефектний і вельми відвертий наряд.

Так, Леся приміряла напівпрозору міні-сукню з оголеними плечима. Ліф зроблений з чорного матеріалу, а далі аутфіт зроблений з сріблястою тканини різних відтінків сірого, яка просвічується.

Спокусливий лук ведуча доповнила сріблястими туфлями на підборах без задників і сірою сумочкою. На шиї у Никитюк - нитка перлів, а волосся вона поклала назад за вуха.

Зірка ефектно позувала на тлі красивої вбраної ялинки, демонструючи свою витончену фігуру у всій красі.

Леся Нікітюк показала сексапільний наряд для новорічної вечірки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх своїх рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас", - душевно привітала фоловерів зі святом Леся.

Ті не залишилися в боргу і теж засипали ведучу привітаннями і компліментами.