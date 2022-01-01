В полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый год

Украинская телеведущая Леся Никитюк отпраздновала Новый год 2022 на горнолыжном комплексе возле Львова. Для главной ночи в году она выбрала эффектный и весьма откровенный наряд.

Праздничными снимками у елочки Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram .

Так, Леся примерила полупрозрачное мини-платье с оголенными плечами. Лиф сделан из черного материала, а далее аутфит сделан из серебристой просвечивающейся ткани разных оттенков серого.

Соблазнительный лук ведущая дополнила серебристыми туфлями на каблуке без задников и серой сумочкой. На шее у Никитюк - нитка жемчуга, а волосы она уложила назад за уши.

Звезда эффектно позировала на фоне красивой наряженной елки, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе.

Леся Никитюк показала сексапильный наряд для новогодней вечеринки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас", - душевно поздравила фолловеров с праздником Леся.

Те не остались в долгу и тоже засыпали ведущую поздравлениями и комплиментами.