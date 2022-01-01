В полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый год
Украинская телеведущая Леся Никитюк отпраздновала Новый год 2022 на горнолыжном комплексе возле Львова. Для главной ночи в году она выбрала эффектный и весьма откровенный наряд.
Праздничными снимками у елочки Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Так, Леся примерила полупрозрачное мини-платье с оголенными плечами. Лиф сделан из черного материала, а далее аутфит сделан из серебристой просвечивающейся ткани разных оттенков серого.
Соблазнительный лук ведущая дополнила серебристыми туфлями на каблуке без задников и серой сумочкой. На шее у Никитюк - нитка жемчуга, а волосы она уложила назад за уши.
Звезда эффектно позировала на фоне красивой наряженной елки, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе.
Леся Никитюк показала сексапильный наряд для новогодней вечеринки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас", - душевно поздравила фолловеров с праздником Леся.
Те не остались в долгу и тоже засыпали ведущую поздравлениями и комплиментами.
- Лучшая ведущая Украины, спасибо за позитив, который вы нам дарите, вы большая молодец
- Леся Іванівна, з Новим роком Вас. Ви така крута, нехай мрії здійснюються
- Ви така красуня
- Великолепная
- Яка гарна ялинка, а Леся супер-стар
- Как всегда идеальная
- Как красиво
- Очень красивая, стильная, секси, обворожительная, милая!
- Леся, ти прекрасна
- Супер платье и вы!
- Богиня
- Яка ти гарна і щаслива!!!
Напомним, ранее Леся Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая.