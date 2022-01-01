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В полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый год

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 13:22
В полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый год Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк отпраздновала Новый год 2022 на горнолыжном комплексе возле Львова. Для главной ночи в году она выбрала эффектный и весьма откровенный наряд.

Праздничными снимками у елочки Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Леся примерила полупрозрачное мини-платье с оголенными плечами. Лиф сделан из черного материала, а далее аутфит сделан из серебристой просвечивающейся ткани разных оттенков серого.

Соблазнительный лук ведущая дополнила серебристыми туфлями на каблуке без задников и серой сумочкой. На шее у Никитюк - нитка жемчуга, а волосы она уложила назад за уши.

Звезда эффектно позировала на фоне красивой наряженной елки, демонстрируя свою точеную фигуру во всей красе.

В полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый годВ полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый годВ полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый годВ полупрозрачном мини-платье: Леся Никитюк поразила откровенным нарядом на Новый год

Леся Никитюк показала сексапильный наряд для новогодней вечеринки (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас", - душевно поздравила фолловеров с праздником Леся.

Те не остались в долгу и тоже засыпали ведущую поздравлениями и комплиментами.

  • Лучшая ведущая Украины, спасибо за позитив, который вы нам дарите, вы большая молодец
  • Леся Іванівна, з Новим роком Вас. Ви така крута, нехай мрії здійснюються
  • Ви така красуня
  • Великолепная
  • Яка гарна ялинка, а Леся супер-стар
  • Как всегда идеальная
  • Как красиво
  • Очень красивая, стильная, секси, обворожительная, милая!
  • Леся, ти прекрасна
  • Супер платье и вы!
  • Богиня
  • Яка ти гарна і щаслива!!!

Напомним, ранее Леся Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая.

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Леся Никитюк
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