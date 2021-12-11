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Полякова в супервідвертому платті засвітила свої принади: "ноги з вухами"

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Субота 11 грудня 2021 17:45
Полякова в супервідвертому платті засвітила свої принади: "ноги з вухами" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова веде активне творче життя - нещодавно стало відомо, що Королева ночі стала новим членом журі на шоу "Голос країни". Також співачка відвідує світські заходи, яких нехай і не так багато в період карантину, але вони радую глядачів і зірок. Так, днями артистка відвідала церемонію вручення премії "Музична платформа 2021" від каналу "Україна".

Фото свого відвертого образу з червоній доріжці Оля опубліковано на сторінці в Instagram.

Співачка з радістю повідомила, що її нова пісня "Взросла девочка" увійшла в топ кращих пісень 2021 року за версією організаторів музпремії.

Співачка з'явилася на церемонії вручення в сукні смарагдового відтінку і асиметричного крою з анімалістичним принтом і в золотистій білизні, яка була частиною її пікантного лука.

Полякова в супервідвертому платті засвітила свої принади: &quot;ноги з вухами&quot;

Оля Полякова показала відвертий образ на червоній доріжці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Провокаційне вбрання Полякової прикривало тільки праву частину тіла, дозволивши оголити зону декольте, живіт і стегно. Туфлі співачка підібралаа точно в тон сукні. Чудовим доповненням до образу стали великі золоті прикраси.

Шанувальникам сподобався лук Ольги, про що вони розповіли в коментарях під фото.

  • Ви прекрасні як завжди
  • Врання супер
  • Наша королева
  • Які ноги
  • Красуня від верхівки до кінчика нігтя
  • Пантера
  • Шикарна
  • Ноги з вухами
  • Ви неймовірна
  • Богиня
  • Ось це ноги
  • Ноги у вас, звичайно ... Це ж як пощастило людині

Нагадаємо, то раніше Оля Полякова поділилася одкровеннями про свого батька.

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Оля Полякова
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