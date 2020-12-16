Полякова висловилася про "Холостячку" і назвала наступну героїню шоу: так має бути

Зовсім скоро шанувальники проекту "Холостячка" з Ксенією Мішиною дізнаються, на кого впав вибір: на серйозного і розсудливого Олексія Тригубенко або веселого і заповзятливого Олександра Еллерта. Виявилося, що розв'язки чекають не тільки глядачі, але й зірки! Так, Оля Полякова повідомила, що з інтересом стежить за подіями на реаліті-шоу і радіє, що таке проект стартував на вітчизняному ТБ. Про це вона розповіла в сторіс Instagram.

Співачка досить критично висловлювалася про "Холостяк" - вона вважає, що боротьба жінок за серце одного чоловіка суперечить природі.

"Я подивилася "Холостячку", і мені сподобалося! Я подивилася весь сезон. Коротше, ви пам'ятаєте, як я гнала на "Холостяка"? Обурювалася, що за дискримінація, чому всі ці баби борються за одного вошивого мужчика. Так ось, у "Холостячці" все навпаки. Так от, в природі все так і робиться. Олені б'ються на рогах за самку, тигри, леви і навіть орангутанги. Павич завжди гарний, з гарним хвостом, а курка у нього - таке. Тому що всі вони борються за продовження роду. І по природі так повинно бути, що чоловіки має битися за одну самку. Так що "Холостячка" - це добре. Леська Нікітюк, ти повинна бути наступна!" - звернулася вона до ведучої.

Оля висунула кандидатуру Лесі Никитюк на роль наступної "Холостячки"

Ідею співачки підтримав і артист її шоу-балету, а також екс-партнер Лесі Нікітюк на проекті "Танці з зірками" Максим Єжов. Він завалив ведучу компліментами. "Не може така красива, сексуальна, пристрасна дівчина бути одна!" - обурився танцівник.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина розкрила секрети догляду за шкірою і впевненості в собі.