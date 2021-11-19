Полякова висловилася про ймовірне розлучення з чоловіком: "піду і залишу все"

Оля озвучила ряд серйозних причин, чому вона не збирається офіційно розривати свій шлюб.

"Не хочу ділити свій будинок. Тому що це складна структура. Ми коли лаємося, починаємо говорити:"Давай розлучимося". Кажу: "Давай! Що робити будемо? Давай сядемо і домовимося, як ми будемо розлучатися". У підсумку він мені каже:"Я піду і залишу тобі все". Я відразу кажу: "Як можна кинути таку святу людину?"– поделалась співачка.

Оля зазначає, що після фінансового краху її чоловік не опустив руки. "Звичайно, він щось намагався. Вадик дуже стійко переносив історію", - зізналася співачка.

Зараз в їхній родині фінансове становище покращилося, і чоловік артистки знайшов нові джерела доходу.

"П'ять років я його утримувала, і це пройшло, це змінюється. І він тут же захотів іншого ставлення. Вже півроку я не витрачаю жодної копійки грошей. Він щось там продає, вкладає", - зізналася Полякова.