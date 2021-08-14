Не пам'ятаємо життя без тебе: Даша Квіткова зачарувала милими фото місячного синочка

Щасливі батьки влаштували Леву зворушливу і кумедну фотосесію. Малюк в білому боді лежить на ліжку, поруч з ним в кадрі також сірий плюшевий ведмедик і кіт Даші і Микити - Каспер.

Також вони додали красиві круглі таблички з написами "1 місяць" і "Здрастуй, світ" англійською мовою.

Даша Квіткова показала милі фото сина, якому виповнився місяць (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зізналася, що вже не пам'ятає життя без малюка, а також розповіла, на скільки він підріс за місяць.

"Наша найкраща людина, спасибі, що місяць тому ощасливив нас своєю появою. Ми вже й не пам'ятаємо життя без тебе. P. S. малюк вже 5 кг, 58 см", - поділилася горда матуся.

Фолловери Даші залишили безліч розчулених коментарів, особливо їм сподобалося, як на знімках забавно вписався кіт.