Заручена Раміна Есхакзай здивувала заявою про дітей: "готова розглянути варіант"

Раміна зазначила, що поки в ролі мами себе не бачить, але не виключає, що в майбутньому задумаетс про дітей і присвятить себе маеринству. Вона зробила досить сміливу заяву.

“У моїй системі координат ніколи не було уявлення картинки світу з чоловіком, з дітьми і з животиком. Я коли про це думаю і уявляю себе в цій ролі, у мене це викликає негативні емоції. Але зате, коли я уявляю, що поруч зі мною доросла дитина, то це для мене в задоволення. Я готова розглянути варіант, щоб не народжувати дитину, а взяти її з дитячого будинку", - міркує Раміна.

Раміна зізналася, що поки мамою стати не готова

Ведуча готова усиновити або удочерити дитину років 7, щоб повести її в перший клас. Чому? Все просто - перші роки життя малюка з ним необхідно постійно бути поруч і приділяти макисмум уваги, а на це у ведучої просто немає ні часу, ні сил.

“У мене немає емоційних сил для того, щоб виховати дитину. А народжувати, її щоб потім говорити, "навіщо я тебе народила", "я втомилася", "ти погубив наше життя", і "ми з чоловіком через тебе сваримося"... навіщо це? Якщо у мене і так йде вигоряння від моєї ютьюб-кар'єри, а так ще й діти. Потрібно якось раціонально розподіляти свій час", - вважає вона.

Раміна зізналась, що обговорювала з нареченим питання дітей, і не побачила у нього бажання стати батьком, так що поки позиція "чайлдфрі" влаштовує їх обох.