Не сподобалася реакція: Ольга Фреймут посварилася з чоловіком і спустилася в київське метро
Ведуча поділилася відчуттями після прогулянки по підземці
Ольга Фреймут закінчила участь у проекті Танці з зірками 2020,але за її життям поза шоу продовжують активно стежити шанувальники. Ведуча ділиться з ними цікавим контентом, а також іноді балує особистими історіями. В цей раз теледіва вирішила висловитися про конфлікт з чоловіком Володимиром Локотко.
На сторінці в instagram вона опублікувала фото в облягаючому плаття на тонких бретелях, з красиво укладеними локонами і червоною помадою.
Ольга Фреймут розповіла про сварку з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)
"Конфліктувати можна по-доброму. І зі стилем. Не заради зіпсованого настрою, а заради результату. Вчора мені не зовсім сподобалася реакція чоловіка на мою розповідь. "Володя, міг би і обуритися", - розгнівалася я.
"Справді, Оля? Мені 44 роки, а ти вчиш мене, як реагувати, як себе вести ... ".
Я відчула, що в атмосфері стало конфліктно.
"Сорок чотири ... навіть не віриться. До речі, ти вже придумав, як відсвяткуємо твій День народження?"
Чоловік посміхнувся. Вечір знову став затишним", – розповіла про дієвий спосіб задобрити коханого ведуча.
Крім того, в InstaStories Ольга показала, як розгулює по київському метро, на станції "Поштова площа". Вона поділилася своїми враженнями від столичної підземки.
Ольга прогулялася по київському метрополітену (фото: instagram.com/freimutolia)
"Сьогодні додому на метро. Стильний транспорт", - заявила ведуча.
Ольга Фреймут пройшлася по метро (фото: instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк кумедно спародіювала Ольгу Фреймут.