Не сподобалася реакція: Ольга Фреймут посварилася з чоловіком і спустилася в київське метро

Ведуча поділилася відчуттями після прогулянки по підземці

Ольга Фреймут закінчила участь у проекті Танці з зірками 2020,але за її життям поза шоу продовжують активно стежити шанувальники. Ведуча ділиться з ними цікавим контентом, а також іноді балує особистими історіями. В цей раз теледіва вирішила висловитися про конфлікт з чоловіком Володимиром Локотко.

На сторінці в instagram вона опублікувала фото в облягаючому плаття на тонких бретелях, з красиво укладеними локонами і червоною помадою.

Ольга Фреймут розповіла про сварку з чоловіком (фото: instagram.com/freimutolia)

"Конфліктувати можна по-доброму. І зі стилем. Не заради зіпсованого настрою, а заради результату. Вчора мені не зовсім сподобалася реакція чоловіка на мою розповідь. "Володя, міг би і обуритися", - розгнівалася я.

"Справді, Оля? Мені 44 роки, а ти вчиш мене, як реагувати, як себе вести ... ".

Я відчула, що в атмосфері стало конфліктно.

"Сорок чотири ... навіть не віриться. До речі, ти вже придумав, як відсвяткуємо твій День народження?"

Чоловік посміхнувся. Вечір знову став затишним", – розповіла про дієвий спосіб задобрити коханого ведуча.

Крім того, в InstaStories Ольга показала, як розгулює по київському метро, на станції "Поштова площа". Вона поділилася своїми враженнями від столичної підземки.

Ольга прогулялася по київському метрополітену (фото: instagram.com/freimutolia)

"Сьогодні додому на метро. Стильний транспорт", - заявила ведуча.

Ольга Фреймут пройшлася по метро (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк кумедно спародіювала Ольгу Фреймут.