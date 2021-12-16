Популярний український рок-гурт здав "Тест на вагітність" і показав атмосферне відео

Про новий альбом

"Тест на батьківство змінює твоє життя на до і після, дає поштовх до переосмислення парадигми сприйняття світу. Цією назвою ми натякаємо на спроможність вагітніти на музику і творчість - бажання приносити в цей світ нові пісні", - коментує фронтмен гурту Віталій Кириченко.

Про кліп "Сніг"

"Перед снігом - всі рівні, а з іншого боку - він, як посередник з’єднує, бо може йти одночасно і в Києві, і у Львові. Він як меседж і медіум поміж двома. Людина, яка знаходиться далеко від своєї половинки, може згадувати відношення, слова, не завжди приємні, що говорила і отримувала у відповідь і проговорювати це знов і знов, намагається донести свої почуття. А посередником в цьому може бути небо, місяць або сніг", - кажуть учасники Нумер 482.

В кліпі дівчина дивиться в калейдоскоп, бачить музикантів і сумує, злиться, згадує своє кохання (головного героя), який також предстає в образі самотнього космічного мандрівника, змушеного залишити стосунки. Він шкодує, що в потрібний час так і не зміг сказати найважливіші слова.

Спочатку була ідея взяти для головного героя і героїні справжні скафандри астронавтів, для того, щоб створити образ самотності людини, яка знаходиться на орбіті, бачить всю Землю разом, але залишається самотньою.

"Але потім знайшли образ, на який надихнули нас герої саги "Зоряні Війни", - зізнаються музиканти.

Додамо, що композиція "Запах свободи" створена спільно з Русланом Горовим для проєкту "Так працює пам’ять" і присвячена юному герою Дані Дідіку - 15-річному патріоту, який загинув від рук російських терористів.