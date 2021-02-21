ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 12:07
Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою Слава Камінська (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Камінська зібралася міняти ПМП: співачка зізналася, що так багато часу проводить у студії, творячи нові хіти для своїх фанатів, що задумалася про переїзд.

У своєму Instagram співачка запостила знімок в стильному вбранні.

Стильна чорно-біла туніка в морському стилі з поясом, легінси, високі чоботи, зверху - білий жакет - Слава запостила яскраве селфі в дзеркалі і пустилася в міркування про переїзд і про те, який трек випустити цього разу.

"Мені здається, я скоро переїду на студію на ПМЖ. З маленької кушеточкой і скромною сумочкою спортивних костюмів. Який трек чекаєте? Дамо по ліриці або з танців?", - запитала співачка.

Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

Судячи з коментарів, більшість фанатів захотіли танців. Вони зізналися, що чекають з нетерпінням нового хіта від улюбленої співачки.

Нагадаємо, Слава Камінська підірвала мережу веселим фото зі своєю мамою і дітьми, нереально схожа і занадто молода!

Також пробуємо повторити трендовий зимовий лук від Камінської: така модель дублянки - найактуальніша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Оксана Марченко вперше висловилася про санкції. Слів не підбирала (відео)
Оксана Марченко вперше висловилася про санкції. Слів не підбирала (відео)