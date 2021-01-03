Пора створювати сім'ю: Аліна Гросу безтурботно повеселилася з близьким чоловіком на курорті

Аліна Гросу на свята поїхала кататися на лижах в Буковель, але не одна, а в компанії чоловіка. Ним виявився близький друг співачки, російський актор і режисер Роман Полянський. Дівчина практично в кожному інтерв'ю зазначала, що їх пов'язують виключно товариські стосунки, але шанувальники вважають, що між артистами є щось більше. Так, Роман поділився кількома відео, на яких можна побачити, як парочка веселиться в компанії один одного.

В Instagram він показав кумедний ролик з авто. Під відому новорічну мелодію Роман і Аліна дуркують на камеру, показують язика, і просто веселяться від душі.

"Новорічні пробки,що може бути веселіше!" - підписав відео актор.

Підписники Романа тут же кинулися коментувати спільне відео зірок і побажали їм створити сім'ю.

"Красива пара. Вам пора вже створювати сім'ю разом", "Ви такі класні", "Рома і Аліна, будьте щасливі!", "З новим щастям. Як же ви круто разом виглядаєте", "Друзі, бажаю щастя вам!"

Примітно, що під відео на своїй сторінці Аліна залишила двозначний коментар про Романа.

Коли хтось з користувачів помилково припустив, що разом зі співачкою в Буковель вирушив її колишній чоловік Олександр, інша підписниця зірки уточнила: "Це як би і не її чоловік, а актор". "Так, це не мій колишній чоловік. Тільки питання, актор це статус по життю? Актор чоловіком/хлопцем бути не може?" - інтригуюче відповіла Аліна.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зізналася, що вона все ще важко переживає розрив з чоловіком, хоч з того моменту минуло близько року.