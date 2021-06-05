Поставили діагноз" загроза": MamaRika розповіла про перші місяці вагітності

Відверту публікацію виконавиця доповнила знімком, на якому постала блідою і змученою, лежачи в ліжку.

MamaRika розповіла про токсикоз в перші місяці вагітності (фото: instagram.com/mamarika_official)

За словами MamaRika, у неї був просто найжорстокіший токсикоз, до чого вона виявилася не готова.

"На цьому фото людина, яка у всіх фарбах з першого місяця вагітності відчула всі принади цього періоду. Якщо чесно, жодна з моїх подруг, у якої вже є діти, та що там подруг - навіть моя мама не мала такого токсикозу як у мене, тому я і не була морально готова до такого ... Як пояснювали мені пізніше лікарі: мій організм за класикою намагався відторгнути гени чоловіка і захищався + гормональна перебудова – це і є причини токсикозу. Мабуть не варто пояснювати, що мені заборонили все: перельоти, спорт, секс, навіть бігати, адже відразу поставили діагноз "загроза...". Кілька разів мене навіть клали під крапельницю ", – зізналася Настя.

Співачка зазначила, що погано їй стало десь на п'ятому тижні вагітності і такий стан тривав аж до 16-го. Цей період вона згадує з жахом - вона не могла нічого їсти і була дуже слабка.

"Сказати, що це найгірший стан, в якому я перебувала за все своє життя - не сказати, мабуть, нічого. Спочатку накрила нудота, яка тривала 24/7, потім додалася абсолютна нездатність організму перетравлювати будь-яку їжу. Благо, у мене обійшлося без блювоти. Зате страшно вдарило по кишківнику. Не могла їсти нічого, тому мене тупо силою з ложки годував Сергєіч. Мій раціон складався з бульйону, вареної риби і парових котлет з пюрешкой. Вночі рятували бублики ("сушка," як у дитинстві)", - поділилася артистка.

Чоловік Сергій дуже підтримав MamaRika в складний період початку вагітності (фото: instagram.com/mamarika_official)

Такий стан тривав досить довго.

"Я пролежала два місяці в ліжку. Слабкість була така, що навіть не могла ходити. Я, напевно, ніколи ще не відчувала себе такою немічною, як тоді... Я виглядала так, ніби мене з хреста зняли, і схудла на кілька кілограмів", - зізналася зірка.

У цей момент на допомогу прийшов чоловік Сергій Середа, який годував її силою і вигулював під ручку по двору.

Зовнішній вигляд дівчини теж залишав бажати кращого, як і психологічний стан.

"Стан шкіри і волосся страшно погіршився, і коли я згадувала слова порадників "під час вагітності жінка розквітає", мені здавалося, що це якийсь розіграш. Гормони - це, мабуть, окрема тема, тому що штирило просто пекельно, і мені доводилося постійно дивитися мультики і комедії, щоб не зійти з розуму. О, І знаєте, що - мене дуже дратувала фраза лікарів на кожному плановому: "вагітність - це не хвороба, насолоджуйтеся". Насолоджуватися чим? Тим, що я вмираю?" - розповіла майбутня мама.

Настя додала, що в такий важкий момент її дуже сильно підтримав коханий, який повністю взяв на себе побутові питання і дуже морально підтримував її, поки вона "чахла на дивані".

"Мені здається, він вперше за шість років дізнався, де включається холодильник і де включається плита. Я нескінченно ціную, що поруч такий гідний партнер по життю. Сама я б не впоралася ніколи", – заявила MamaRika.

Зараз MamaRika вже на 30 тижні вагітності (фото: instagram.com/mamarika_official)

Відзначимо, що MamaRika і Сергій Середа разом майже шість років. Вони побралися в січні 2018 року, а в березні 2020-го зіграли весілля в Таїланді.