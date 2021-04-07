Був постійно поруч: Гросу раптово висловилася про роман з Козловським

Аліна знає Віталіка з проекту "Караоке на Майдані" і "Шанс", але так як артист старше своєї молодшої колеги, то спочатку вона ставилася до нього як до "дяді Віталіка". Пізніше їх стосунки трансформувалися в дружні.

"Я до нього як до трохи старшого ставлюся . Він мені в першу чергу старший колега і друг. Його по-іншому не можу сприймати", - зізналася Гросу.

Аліна прокоментувала чутки про свій роман з Віталієм, які тривалий час ходили навколо зірок.

Віталій прилітав на весілля Аліни до Італії (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Він був постійно зі мною десь на заходах, ми стояли поруч. Він був на всіх моїх днях народження, я – у нього. Коли були журналісти, вони це бачили і приписували нам якісь відносини. Це було дуже смішно, особливо коли мені було років 14-15, і ні про які стосунки я навіть не думала", - висловилася про "роман" з Козловським Гросу.

Співачка зізнається, що про стосунки та особисте життя з артистом вони не розмовляють, але деякими спостереженнями вона все ж поділилася.

Що у Віталія на особистому фронті зараз

"Зараз з ним постійно така симпатична дівчина знаходиться. Мені здається, що між ними відносини. Я готова другу весілля влаштувати, щоб він зловив або підв'язку або букет, щоб він тільки одружився", - "видала" подробиці особистого життя зіркового друга Аліна.

Гросу розсекретила новий роман Козловського

До речі, Віталій був одним із зіркових гостей на весілля Аліни з російським бізнесменом Олександром Комковим. На жаль, через півроку шлюб розвалився, але співачка ще довго замовчувала про це, адже важко переживала розрив з коханим.