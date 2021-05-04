Схудла і покращала: Могилевська захопила ніжним луком і розкрила плани на свята

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно розсекретила свій метод схуднення, захопила шанувальників новим знімком. Зірка постала в жіночному і ніжному образі, а також фани відзначили, що вона помітно схудла і покращала.
Атмосферним кадром, зробленим у дворі її нового заміського будинку, артистка поділилася в Instagram.
45-річна Наталя позує босоніж і в довгій бежевій сукні з пікантним вирізом в зоні декольте, де видніється її нижня білизна. Жіночний наряд підкреслив стрункі форми зірки. Волосся вона залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.
Наталя Могилевська підкорила жіночним образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Могилевська зізналася, що всі її друзі на травневі свята поїхали в Одесу, однак у неї інші плани.
"Всі мої друзі поїхали в Одесу на травневі, а я намагаюся не відвідувати занадто людні місця і проводжу ці вихідні вдома. Сьогодні буду дивитися фільми. Мої друзі вирішили, що я не дивлюся фільми зовсім. Ні. Я дивлюся фільми, просто ставлюся до них як до твору мистецтва. Коли у мене настрій - я насолоджуюся. Це буває раз на місяць, але не кожен день приходячи з роботи додому забивати собі мозок будь-якою жуйкою, аби не думати про проблеми або про себе. Це чистої води прокрастинація, лінь і забивання мозку чужими життями, чужими думками. Тому, хороше кіно - це приголомшливе мистецтво, таке ж як картини, як музика, як мода. Це мистецтво!"- поділилася співачка.
Фолловери почали рекомендувати артистці свої улюблені фільми в коментарях, а заодно і захоплюватися її квітучим виглядом і ефектним образом.
Нагадаємо, що раніше Наталію Могилевську вдалося зловити зі ставним високим красенем під час прогулянки неподалік від її нового будинку. Фанати тут же припустили, що це її нове кохання, на що співачка відреагувала з гумором.