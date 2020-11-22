Каменських і Потап і Горбунов з Осадчою і сином повеселилися на домашній вечірці: було класно

Катя Осадча та Юрій Горбунов тісно дружать з ще однією зірковою парою – Потапом та Настею Каменських. Співачка і продюсер побували на святкуванні 50-річного ювілею ведучого, де відмінно погуляли в тісній дружній компанії. Здавалося, зіркові пари не проти добре провести час навіть без приводу. Так, Потап і Настя прийшли в гості до Каті і Юрія і влаштували душевні посиденьки разом з їх синочком Ванею.

Юрій і Потап почали захоплено розглядати автопарк малюка і не помітили, як втяглися у це заняття. Ведучий навіть зафіксував кумедний момент і розмістив фото в Instagram.

"Коли Іван дозволив трохи пограти зі своїми машинками", – з гумором підписав фото Юрій.

Юрій і Потап захопилися автопарком маленького Івана (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Було класно. Обожнюю", – залишив коментар під фото продюсер. "Спасибі, Олексій", – відгукнувся Юрій.

До речі, Настя Каменських і Катя Осадча теж із задоволенням приєдналися до чоловіків і захоплено спостерігали за маленьким Іваном, який зібрав навколо себе всіх зірок.

Зіркові сім'ї із задоволенням пограли з малюком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Крім того, в мережу потрапило фото щедрого столу, за яким розмістилися гості . "Шуба, олів'є, новорічне меню. Початок", - з гумором підписала кадр Катя.

Зоряне застілля вдалося на славу (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Примітно, що локдаун вихідного дня Настя з Потапом також провели в компанії друзів – екс-дружини Олексія Завгороднього, дизайнера Анни Андрійчук та учасниці творчого колективу Насті, Ілони. Компанія грала на стольні гри.

Настя в компанії чоловіка і друзів веело провела выходнй (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в крихітних трусиках зарядила мотивацією.