Потап відверто розповів про курйозний випадок з Каменських стирптиз-клубі

Репер згадав про поїздку в Лас-Вегас з коханою

Потап часто відверто розмовляє з гостями і глядачами у своїй програмі на YouTube під назвою 2POPODCAST, де його спів-ведучим є друг і учасник гуртів "Время и Стекло" і MOZGI Олексій Завгородній "Позитив". У новому випуску продюсер вирішив поділиться пікантною історією з життя, пов'язаною з відвідуванням стриптиз-клубу.

Потап виявився небайдужим до азартних ігор і за кордоном може собі дозволити відвідати в казино. Якось в Лас-Вегаса під час спільної поїздки з Настею Каменських після гри в покер він забрів у стрип-клуб.

"Вона грає на Texas в покерок і так 5 доларів туди-сюди. Приходить завжди +100 доларів, +150. Я кажу: "Я тут пограю поруч". І через 5 годин вона мене дістає в стриптиз-клубі з дуже дорослими жінками. Там дійсно жінки за 50. І я одну тягну з собою, кажу: "Вона поїде з нами". Настя сміється і каже: "Навіщо нам ця не молода жінка?" Я кажу: "Мені з нею цікаво поговорити. Вона багато бачила в житті", - зі сміхом згадує репер.

Потап розповів пікантну історію з життя

До речі, раніше у програмі "Іспит" Маші Єфросиніної Настя зізналася, що займалася сексом з коханим в туалеті жіночого стрпитиз-клубу – це було одне з найбільш незвичайних місць, де у артистки був інтим. Також вона не заперечує, що відвідувала подібні заклади раніше.

"Я заходила іноді, але зараз вже не заходжу. Але я була в усіх стриптиз-клубах в Америці. До 19 я не ходила в жіночий стриптиз-клуби", - зі сміхом прокоментувала співачка.

Нагадаємо, що раніше Потап зізнався, що відвідує стриптиз-клуби. Особливо часто це відбувалося під час американських гастролей гурту "Потап і Настя". А ось в одному з таких київських закладів з ним навіть стався курйозний випадок.

До речі, Настя Каменських в бікіні з принтом анималье сполохала мережу.