Потап розповів правду про стосунки сина і Насті Каменських: бачить, що тато любить

Репер зізнався, чи порозумівся Андрій з Настею

Потап пишається своїм сином, 12-річним Андрієм, адже хлопчик росте справжнім спортсменом і приміряє на себе роль шоумена, як тато. Незважаючи на розлучення з його мамою і екс-дружиною Іриною Горовою, пара змогла зберегти теплі і дружні стосунки, тим більше вони працюють разом. А ось про відносини Андрія і нинішньої дружини Насті Каменських продюсер каже вкрай рідко. У програмі "Зе Інтерв'юер" він розповів Анатолію Анатолічу, чи поладнала співачка з його сином.

За словами репера, хлопчик переймає поведінку батька, тому з повагою ставиться до його вибору супутниці.

"Він бачить, що це татова жінка, яку він любить. У них чудові стосунки, вони добре спілкуються. Він як хлопчик знімає рольову поведінкову модель тата. Він бачить, що тато любить цю жінку, і у нього автоматом десь - значить це добре", - зауважив Потап.

Потап зізнався, що Андрій та Настя порозумілися (фото: instagram.com/realpotap)

Потап розповів, як повідомив синові про розлучення з його мамою і зізнався, що завжди розмовляє з Андрієм відверто, нічого не приховуючи.

"Він, по-перше, був маленьким, а, по-друге, я звик зі своїм сином розмовляти відверто і пояснювати йому. Я розповів йому на тому рівні сприйняття віку, в якому він був тоді. Я з ним обговорював це, щоб не порушити, не травмувати дитячу психіку. Але так як тато багато гастролював тоді, особливої зміни він не відчув", - розповів репер.

Продюсер зізнався, що не виховує сина у вседозволеності, а вигадав для нього систему заохочень, коли за хороші оцінки школяр отримує бажані подарунки.

Потап зробив зізнання про відносини сина і Насті Каменських

Нагадаємо, що раніше Потап зізнався у своїй найдорожчій покупці.

До речі, Потап зробив заяву про пісню з Ольгою Бузовою, а також вибачився за скандал з локацією для кліпу Наді Дорофєєвої.