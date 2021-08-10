А потім як уві сні: дружина Ями розкрила несподівану правду про знайомство із зіркою

Так, Влад виклав знімок, на якому він ніжно обіймає кохану, стоячи позаду неї, і присвятив їй трепетні слова.

Влад Яма привітав дружину з 14-річчям з дня знайомства (фото: instagram.com/vladyama_official)

"14 років, як одна мить... 9.08.2007, рідний клуб "Патіпа". Попросив, щоб мене познайомили з цією красунею. Набирався сміливості місяць. Танцювали разом до ранку. І відразу зрозумів, що це серйозно. Спасибі, рідна Лілія, за кожну хвилину разом! Люблю", - зізнався в коханні дружині хореограф.

Ліліана поділилася цілою серією яскравих фото з обранцем, на деяких з них є і їх 5-річний син Леон.

Дівчина чесно розповіла про ніч їхнього знайомства і зізналася, що не впізнала вже відомого на той момент хлопця, оскільки у неї був зламаний телевізор.

"Шокуюча правда про нас... рівно 14 років тому до мене підвели молоду людину, познайомили і представили як "Влад Яма". Але на момент знайомства я була не в курсі, що майже вся країна його знає. А у мене просто банально був зламаний телевізор. Це був 2007 рік, якраз восени повинен був стартувати 3 сезон "Танці з зірками", де Влад танцював з Наталією Могилевською. Він, напевно, чекав моєї запаморочливої реакції, але ні... " - поділилася красуня.

Однак у них все одно все відразу закрутилося і склалося.

"Ніколи не забуду цей погляд і чисті, бездонні очі. А потім як уві сні... Танцювали до ранку, зустріли світанок. І 14 років пролетіли як один день. Скільки всього хорошого, незабутнього було і скільки ще буде. Далі - більше. Дякую", - розповіла дружина артиста.

Дружина Влада Ями Ліліана розповіла про їхнє знайомство 14 років тому (фото: instagram.com/liliya_yama)