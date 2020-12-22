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Приголомшлива: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодістю на фото зі звичайного життя

Новость на русском → Вівторок 22 грудня 2020 12:32
Приголомшлива: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодістю на фото зі звичайного життя Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Lite

Шерон Стоун обожнює свій блог в мережі Instagram. Тут актриса ділиться сміливими висловлюваннями, творчими досягненнями, а також милими домашніми фото. Останнім часом вона любить балувати фанатів знімками з реального життя. На них голлівудський секс-символ виглядає просто "по-чесному", за що і обожнюють її фанати.

Приголомшлива: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодістю на фото зі звичайного життяШерон зі своїм псом (фото: instagram.com/sharonstone)

Цього разу Шерон показала, як проводить день в компанії свого улюленця, французького бульдога на прізвисько Бандит. На фото, зробленому сином популярної актриси, вона позує на дивані в об'ємному блакитному светрі, сховавшись під плетеним пледом. Поруч лежить і собака, ніжно притиснувшись до господині.

Стоун, яка навіть удома прагне виглядати стильно, зробила структуровану укладку і легкий мейк-ап. Виглядає 62-річна знаменитість як завжди відмінно. Що не могли не відзначити фанати. "Приголомшлива жінка", "Гарна як завжди", "Це неймовірно мило", "Я так люблю твою натуральну красу", "Мило", "Чиста любов", "Ох, Шерон", "Прекрасна леді", "Найкрасивіша леді на землі", - не втомлюються захоплюватися фоловери.

Раніше Шерон також показала рідкісне фото старших синів.

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