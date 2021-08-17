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Приголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниці

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США, Вівторок 17 серпня 2021 18:24
Приголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниці Демі Мур з дочкою (фото :instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур любить ностальгічні пости. На її сторінці в мережі можна знайти фото з молодості, спільні знімки з колишнім чоловіком - голлівудським актором Брюсом Уіллісом. А також кадри всіх дітей.

Нове фото знаменита актриса присвятила своїй старшій дочці, якій 16-го серпня виповнилося 33 роки.

Демі Мур опублікувала фото дівчинки, де вона, ще зовсім крихтою, сидить за кермом авто в білій сорочечці і весело сміється. У галерею вона додала і знімок сучасний, де Румер вже перетворилася на розкішну молоду жінку. Кумедно, що вона також позує за кермом червоного кабріолета. Тепер уже - в лляній стильній сукні, капелюшку і сонцезахисних окулярах.

Приголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниціПриголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниціСтарша дочка Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

"Румер Гленн Уілліс - ти потрясла мій світ, коли народилася о 7:04 в Падуці, Кентуккі. Ти дотримувалася графіка і прибула в назначений термін. Готова до життя, любові та навчання. Ти була чудовою дитиною і виросла в найбільш приголомшливу, чудову молоду жінку. Я так вдячна, що ти вибрала мене своєю матір'ю. З днем народження, Румер Гленн. Я люблю і обожнюю тебе і не можу дочекатися, щоб побачити, що принесуть наступні 33 роки!",- написала Демі Мур.

Приголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниціПриголомшлива: Демі Мур захопила мережу красою старшої дочки-іменинниці

Румер поділилася своїми фото (фото: instagram.com/rumerwillis)

"Я люблю тебе дуже сильно, мама", - відповіла їй дочка-іменинниця. На своїй особистій сторінці вона запостила пару знімків в бікіні, показавши точену фігуру. "Як справи? Поки що 33 - це досить чарівно", - підписана вона. У мережі фото викликали цілком очікуваний вау-ефект. Користувачі впевнені, що дочка успадкувала красу матері і харизму батька. Не посперечаєшся!

Також раніше Демі Мур не менш зворушливо привітала свою середню дочку Скаут з днем народження.

Раніше ми писали, що 54-річна Сальма Хайєк захопила красою і стрункістю у новій зйомці.

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