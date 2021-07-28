Спіймав русалку: Горбунов і вагітна Осадча в купальнику влаштували романтику в Туреччині

Катя поділилася знімками в купальнику. Вона позує на березі в капелюшку, строкатій майці і плавках. Чорно-білі кадри вийшли дуже атмосферними.

"Вагітність взимку легша не тільки тім, що немає спеки, а ще й тім, що навколо немає роздягнутих людей з таліями", - поділилася своїми спостереженнями ведуча.

Катя Осадча показала значний животик на морському березі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Каті запевнили її - у неї відмінна фігура, а вагітність їй дуже личить.

Юрій же показав романтичне селфі з дружиною. Ведучий цілує кохану, а та щасливо усміхається.

"Впіймав русалку! Поцілував! Солена", - поділився враженнями шоумен.

Юрій і Катя відобразили поцілунок в морі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дельфін і русалка", - залишила підпис під кадром пари Ольга Сумська.

Яка любов

Неймовірні

Яка ж Катюша класна! Сама ніжність

Дуже щирі почуття, надихаєте

Це так романтично

Щасливі

Чудові!

Які милі

Також ведучий показав сімейне фото на березі – він відобразив тіні Каті, свою, а також синочка Івана.

Юрій і Катя з сином поділилися сімейним портретом з Туреччини (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)