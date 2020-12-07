Дозволяла собі більше інших: Кухар висловилася про скандали на "Танцях з зірками"

Прима-балерина Катерина Кухар прокоментувала скандали на "Танцях з зірками 2020", учасницею яких періодично ставала вона сама. Особливо глядачам запам'яталися періодичні конфлікти між нею і Ольгою Фреймут.

За словами Кухар, її завданням, як і інших суддів, є сказати правду, а не "і так зійде". І критика допомагає учасникам більше працювати над собою, домагаючись кращих результатів, пише Obozrevatel.

Артистка також прокоментувала вчинок Санти Дімопулос, яка віддала кубок Юлії Саніній. Кухар вважає такий вчинок емоційним, адже Санта не очікувала, що переможе.

"Я вважаю, що вони обидві варті перемоги, вони дарували глядачам кожен ефір справжнє свято", - прокоментувала вона.

Що стосується сварок з Ольгою Фреймут, яка часто гострословила в бік Кухар, суддя "Танців" говорить, що з Ольгою вони знайомі давно, і, мабуть, тому вона дозволяла собі більше інших учасників. З усім тим Катерина впевнена, що танцівники повинні показувати себе в танці, а не пояснюватися після.

"З Ольгою Фреймут у нас добрі стосунки, ми з нею спілкувалися і були знайомі ще задовго до шоу. Напевно, тому вона дозволяла собі більше за інших. Я дотримуюся думки, що артист повинен висловлюватися в танці, коли танець закінчується, свою думку висловлюють члени журі. Ми не чекаємо виправдань від учасників. Ми чекаємо від них тільки танець! Вони ж можуть висловлюватися в сюжеті або на балконі, який для цього і призначений", - каже балерина.

Катерина Кухар і Ольга Фреймут (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Катерина Кухар впевнена, що судді зобов'язані говорити учасниками правду, а не "і так зійде". Адже деякі з них ігнорували репетиції, а потім скаржилися, що не встигли вивчити танець.

"Коли ви виходите на паркет, всі недосипання, недоїдання, хвороби не мають зовсім ніякого значення... Учасники знали заздалегідь, що йдуть в головне шоу країни і щоб був результат, треба працювати і приділяти увагу танцю. Як суддя я не можу сказати: "і так зійде", я повинна сказати правду, навіть розуміючи, що фанатам учасників це не сподобається", - додала вона.

Нагадаємо, що в шоу "Танці з зірками 2020" перемогли Санта Дімопулос і Макс Леонов. Але у фіналі 29 листопада Санта передала кубок Юлії Саніній. Таким чином вперше в танцювальному шоу було оголошено два переможця. Пізніше екс-"ВІА Гра" зізналася, що виснажливі тренування довели її до непритомності і крапельниць.

Зазначимо, що учасниця останнього сезону "Танців" Ілона Гвоздьова прокоментувала рішення організаторів про подвійну перемогу.