Ми практично доживали: екс-НеАнгел Вікторія висловилася про відновлення дуету і конкуренцію з Камінською

Новина про розпад НеАнгелів (Вікторія Смеюха і Слава Камінська) грянула як грім серед ясного неба – дует проіснував 15 років. Незважаючи на розбіжності між вокалістками, які встигли навіть зріднитися за час спільної роботи, кожна з них почала сольну кар'єру. Правда, колектив виступає на закритих корпоративах в колишньому складі, але кожна з артисток пішла в український шоу-бізнес своєю дорогою.
Вікторія поділилася таємницями гурту і розповіла, чи відновить колектив свою діяльність у відвертому інтерв'ю для програми "Слава+".
Артистка згадала, як сприйняла новину про розпуск НеАнгелів. Вона зазначила, що в останній рік існування дуету все до цього йшло.
Вікторія зараз зосереджена на сольній кар'єрі (фото: instagram.com/vikanablack)
"Я вважаю, що все що відбувається - не дарма. Я приймаю з вдячністю все, що відбувається в цьому житті, і що ми до цього прийшли. Я була нажахана, це було все моє життя, і в якийсь момент воно обірвалося. Ми практично доживали останній рік, все було хитко, у всьому були якісь "але". Я дуже засмутилася і мені потрібно було прощатися зі звичайним життям, буденним", - згадала дівчина.
Колектив продовжує виступати на закритих заходах. Але, за словами Вікторії, остаточне припинення існування дуету - питання часу.
"Ми їздимо по корпоративах. У нас все плавно відбувається і вчасно - як сталося з колективом, так станеться з концертами. Є навіть більше попит, ніж раніше. Якийсь феномен. Надто багато ми дали людям, щоб взяти і так різко по клацанню піти", - зазначила вона.
Вікторія складно переживала розпад НеАнгелів (фото: instagram.com/vikanablack)
Артистка заявила, що не хотіла б більше працювати в дуеті. А має намір розвивати сольну творчість. Вона також згадала про найнезвичайніші виступи колективу. Так, наприклад, НеАнгелам довелося виступати на ... побаченні.
"Дівчина хотіла висловити свої емоції і почуття. Запросила нашу групу, подарувала чоловіку ще й машинку", - розповіла співачка.
Смеюха прокоментувала успіх сольного треку своєї колеги Слави Камінської - "Слава Богу". Вікторія ж випустила дебютний сингл "Ми не ангели".
Вікторія висловилася про конкуренцію зі Славою (фото: instagram.com/vikanablack)
"Є деякі моменти, які ми не можемо до кінця говорити на камеру. У кожного артиста є своя стратегія. Можливо, я стратегію не вибудувала настільки, як це робила Слава з розвитку свого треку. Навіщо розкривати всі карти, таємниці золотого ключика під назвою шоу-бізнес? Як у будь-якому бізнесі – це бізнес", - ухильно відповіла Вікторія.
Вікторія розповіла, як їй доводилося відбиватися від пропозицій чоловіків, перед якими виступав дует на заходах.
Вікторія зробила зізнання про НеАнгелів
"Є кілька варіантів - перевести увагу на Славу, зробити вигляд, що ти його не помічаєш, третій варіант - підійти до менеджера. Було багато всяких випадків. Головне, в цей момент не панікувати і всім своїм виглядом показувати, чо ти працюєш", - поділилася особистими лайфхаками співачка.
Артистка згадала про перший раз, коли до неї чіплявся замовник. Вона ніяковіла, посміхалася і максимально скромно поводилася.
"У нас завжди були менеджери-чоловіки, і це було наше щастя. Я в цьому плані завжди чекала від них підтримки і від музикантів, які теж нас захищали. І навіть були бійки між музикантами і замовниками", - поділилася подробицями Вікторія.
Нагадаємо, що раніше Вікторія Смеюха чесно розповіла про проблеми зі здоров'ям.