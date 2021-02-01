Практичні і яскраві: топ-3 купальника Санти Дімопулос, які підійдуть будь-якій фігурі

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос практично всю зиму проводить на відпочинку, то Дубай, то Мальдіви. Фото знаменитості, зрозуміло, хвилюють мережу, але ще більше жіночу половину фоловерів Дімопулос хвилює, в якому купальнику Санта вирушила на відпочинок, щоб і собі купити схожий.

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Санта нічого не приховує від фанаток - і сама постійно відповідає на запитання з приводу купальників: де купила і скільки вони коштували. Якщо потрібен конкретний бренд, шукайте позначку в мікроблозі Дімопулос.

Поки Дімопулос гріється на Мальдівах, ось топ-3 купальника Санти, які будуть актуальними також і в новому сезоні - і підійдуть до будь-якого типу фігури.

Спортивний чорний. Короткий топ замість бюстгальтера з зав'язочками. Такий купальник відмінно підійде тим, хто часто пропадає в спортзалі, працюючи над рельєфом м'язів - він підкреслить спортивну фігуру своєї власниці. Щоб зробити образ більш жіночним, можна замість бейсболки одягнути капелюшок.

Романтичний зелений. Такий купальник прикрасить володарку пишного бюста, але також буде відмінно виглядати на худих андрогінних типах фігури. Стильний топ можна доповнити спідницею або парео - і вирушати на вечірку.

Практичний червоний. Така модель просто створена для активностей: в пляжний волейбол або теніс, плавати і пірнати в ньому теж зручно. Головна фішка - відсутність бретелей - засмага вийде рівномірною.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, Дімопулос часто ділиться у своєму мікроблозі секретами краси: які відновлювальні процедури для волосся довелося робити блогеру після "Танців з зірками", дивіться тут.